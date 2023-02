Treinverkeer naar Leopoldsburg en Hamont tijdlang stilgelegd: slagbomen slaan tilt door computerprobleem

Pelt

Het treinverkeer van Mol naar Leopoldsburg en Hamont heeft tussen sinds 10 uur en 12.15 uur stilgelegen. De oorzaak daarvan was een computerprobleem. Daardoor liep er een en ander fout bij het seinen aan de verschillende spoorovergangen. Aanvankelijk werd gedacht dat er bij grondwerken in Balen een kabel werd geraakt, maar dat was niet het geval.