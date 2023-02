Ferrari rijdt meteen al de eerste rondjes tijdens de voorstelling van de SF-23

Nooit eerder gezien: de nieuwe wagen reed live tijdens de voorstelling al meteen zijn eerste rondjes, op de eigen testbaan in Fiorano, net achter de fabriek in Maranello. Carlos Sainz (28) en Charles Leclerc (25) hadden maandag moeten tossen en Leclerc had gewonnen: hij mocht als eerste twee rondjes afleggen. Daarna kreeg Sainz er drie.

SF-23 heet de scharlaken bolide. Een terugkeer naar de naamgeving die gebruikelijk is in het turbotijdperk. Vorig jaar werd daarvan afgeweken met de F1-75, een verwijzing naar het 75-jarig bestaan. Maar dit seizoen is het opnieuw simpel: SF staat voor Scuderia Ferrari en 23 uiteraard voor 2023.

Ferrari SF-23. — © Ferrari

De F1-75 was wellicht de beste auto van 2022, maar toch gingen de titels naar Max Verstappen en Red Bull. Ferrari blunderde te veel met de strategie, had te veel motorpannes en ook Leclerc zelf liet zich op te veel fouten betrappen. Hoewel het team een gigantische sprong voorwaarts had gemaakt en alle vooropgestelde doelen had bereikt, werd teambaas Mattia Binotto geslachtofferd. Hij is vervangen door de Fransman Fred Vasseur (54), die overkomt van Alfa Romeo en alvast Italiaans aan het leren is.

“Dat ik nu voor Ferrari werk, maakt niet uit, alleen winnen telt”, zei Vasseur. “Mijn bijdrage aan deze auto is ook heel beperkt, want ik ben hier nog maar pas. Maar iedereen is trots op het geleverde werk. Ik ben onder de indruk van dit evenement met alle tifosi hier in Fiorano. Veel beter dan de virtuele presentaties van de meeste andere teams.” Vasseur gaf alvast mee dat hard gewerkt is aan de betrouwbaarheid van de motor. “Het is geen geheim dat dat vorig jaar een zwak punt was. Nu hebben we power en betrouwbaarheid.”

Charles Leclerc heeft de batterijen weer opgeladen over de afgelopen winter. “Ik heb twee weken goed getraind in de Dolomieten. Daarnaast heb ik veel uren in de simulator gezeten in Maranallo en we hebben ook een dag op Fiorano getest met een oude F1-auto. Ik kan niet wachten. 2022 was een grote stap vooruit in vergelijking met de voorgaande jaren. We waren tweede in beide kampioenschappen. Met deze auto hebben we de zwakheden van de vorige aangepakt. Het doel is winnen, dat is duidelijk. Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen.”