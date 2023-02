Net iets te veel droogshampoo gebruikt? Model verschijnt met bijzonder kapsel op rode loper

Het Amerikaanse model Julia Fox maakte een opvallende indruk tijdens haar bezoek aan de modeweek van New York. Voor de show van Dion Lee paradeerde ze op de rode loper met een doffe coupe. Het is te zeggen: haar lokken zagen er grijs uit omdat ze nog onder een dikke laag droogshampoo zaten. Was de ex-vriendin van Kanye West het product eruit vergeten kammen? Of was de look net de bedoeling? Om twijfels te voorkomen, legt BV-kapper Jochen Vanhoudt uit hoe je droogshampoo correct (en onzichtbaar) gebruikt.