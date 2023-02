Bart De Pauw (54) met spoed afgevoerd na “vermoedelijke zelfmoordpoging” volgens zijn vrouw

Bart De Pauw (54) is dinsdag met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan Belga. De ziekenhuisopname zou het gevolg zijn van een zelfmoordpoging. De televisiemaker zou wel buiten levensgevaar verkeren.

De Pauw zou bij bewustzijn geweest zijn toen hij naar het ziekenhuis vertrok vanuit zijn woning in Lier. De echtgenote van de tv-maker, Ines De Vos, spreekt over een zelfmoordpoging. De Pauw worstelt de laatste tijd met veel verdriet, kwaadheid en schaamte, klinkt het.

“Het klopt dat hij is opgenomen na een zelfmoordpoging”, zegt ze. “Het is een cocktail van verdriet, schaamte en boosheid die hem zover heeft gedreven. Hij is buiten levensgevaar. Hij is al lange tijd in behandeling, het gaat met ups en downs”.

Bart De Pauw kwam enkele jaren geleden in opspraak na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De VRT verbrak daarom de samenwerking met De Pauw, en er volgde in 2021 een proces voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Daar werd De Pauw schuldig bevonden aan elektronische overlast en belaging. Hij werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Een jaar later voerde hij een burgerlijke procedure tegen de VRT voor de rechtbank in Brussel, maar ook daar trok hij aan het kortste eind.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.