GEMEENTERAAD. Ventweg voor 9 nieuwe woningen langs de Rijksweg in Rotem

DILSEN-STOKKEM

Nieuwe woningen: Langs de Rijksweg in Rotem, tussen de Kempenstraat en de Pastoorstraat, wil een projectontwikkelaar negen nieuwe woningen bouwen. Het perceel is gelegen achter een bushalte van De Lijn en naast een bloemenwinkel. Op dit perceel staat momenteel een villa van de familie Keymis. “Men wil deze villa afbreken”, vertelt schepen Kelly Issaris (Open Vld). “Er is ruimte voor 8 woningen in half open bebouwing en 1 open bebouwing. De negen woningen krijgen een ventweg langs de Rijksweg, waarlangs de bewoners hun woning kunnen bereiken. Over het perceel loopt ook een buurtweg, die wordt verlegd en verbreed van 1,5 naar 4,5 meter.”

Ondernemerspark: Op het Ondernemerspark in Lanklaar wil een projectontwikkelaar een nieuwe weg aanleggen. De nieuwe straat komt in de buurt van de Vrietselbeek en tussen twee bestaande hallen. Het gaat om een doodlopende weg in de richting van de Dorpsstraat-Broekhofstraat.

Pluim voor Gezinszorg: Het stadsbestuur kreeg een pluim van Audit Vlaanderen voor de goede werking van de dienst Gezinszorg van het OCMW. De dienst telt 32 medewerkers die aan 142 gezinnen hulp aan huis bieden, schoonmaak- of karweihulp zijn niet meegenomen in de audit. “Het OCMW heeft zich vrijwillig kandidaat gesteld om als pilootproject mee te werken aan deze thema-audit, die is uitgevoerd in het najaar van 2022”, vertelt schepen Ingrid Erlingen (Vooruit Dilsen-Stokkem). “Het aanbod, de doelgroepen en de organisatie zijn in kaart gebracht, rekening houdend met de vooropgestelde doelen, het personeel en de financiële middelen die we ter beschikking hebben. De auditeurs zijn onder meer nagegaan of we alles voldoende opvolgen, er aandacht is om werknemers aan te trekken en aan boord te houden en of we ondersteuning bieden aan medewerkers om gepast om te gaan met deontologisch gevoelige kwesties. We krijgen een zeer goed rapport waarin drie kleine verbeterpunten worden geformuleerd, zoals bijvoorbeeld een steekproefsgewijze controle van de prestaties die worden aangerekend. Ik denk dat we onze medewerkers voor dit goede rapport mogen feliciteren.”