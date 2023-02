Uitslaande huisbrand in Piringen: niemand gewond

Op de Smisberg in Piringen woedt momenteel een zware huisbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur is intussen wel onder controle.

Op het ogenblik dat de brand ontstond was het koppel thuis. Hoe het vuur begon, is momenteel nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. De schade in het huis is heel groot.