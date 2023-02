Hou jij ook zo van mensen kijken op een terras? Dat doe je nog beter met deze gincocktail

Fernet Branca

Deze bekende Italiaanse bitter is authentiek van smaak en wordt al vijf generaties geproduceerd aan de hand van het originele eeuwenoude recept. Dat recept is een strikt bewaard geheim van min of meer 40 kruiden en specerijen die afkomstig zijn van vier verschillende continenten. Samen maken ze de heerlijke smaak die ontstaat na rijping in de historische kelders van het bedrijf.

www.fernetbranca.com