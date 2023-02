Vrouw (90) kritiek na aanrijding door graafmachine

De bestuurder van de graafmachine was in shock. — © Bas De Wilde

De 90-jarige D.V. uit Kuurne werd maandagnamiddag in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een verkeersongeval. Toen ze de Kerkstraat in Kuurne overstak, passeerde net een graafmachine die uit de richting van de Markt kwam aangereden.

Rond 16 uur stak de vrouw, die met een rollator wandelt, de straat over aan bloemenzaak Botanic. Op dat moment reed een graafmachine van een aannemer uit Meulebeke door de Kerkstraat. De graafmachine kon de vrouw niet meer ontwijken. Het slachtoffer kwam plots van tussen twee geparkeerde wagens en stapte de rijbaan op.

Het parket liet een verkeersdeskundige het ongeval te onderzoeken. De Kerkstraat bleef de hele tijd afgesloten voor het verkeer.

In shock

De bestuurder van de graafmachine was in shock. Hoe het ongeval precies is gebeurd, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Het slachtoffer woonde net om de hoek van de plaats waar het ongeval gebeurde. Dinsdag is het precies een jaar geleden dat de centrumwerken in Kuurne aanvingen.