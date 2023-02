Mathieu Cleuren vervangt Steven Coenegrachts in Riemstse gemeenteraad

Voorafgaand aan de eigenlijke agenda van de gemeenteraadsvergadering van 13 februari nam de raad kennis van het ontslag van Open Vld-kopstuk Steven Coenegrachts die recent zijn politieke tenten opsloeg in Bilzen. Hij wordt in de gemeenteraad vervangen door Mathieu Cleuren uit Vlijtingen.

De bijna 61-jarige Mathieu Cleuren draait al even mee in de gemeentelijke politiek van Riemst, maar zetelt nu pas voor het eerst in de gemeenteraad (418 naamstemmen in 2018). Daar zal hij het mandaat van de naar Bilzen verhuisde Steven Coenegrachts tot eind 2024 voltooien. Eerder was hij van 2019 tot eind 2021 lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Mathieu Cleuren is in zijn dorp Vlijtingen sterk verankerd in het lokale verenigingsleven. Hij is bestuurslid van de KWB, lid van het plaatselijke zangkoor en omroeper van dienst bij voetbalclub Vlijtingen VV. “Ik word het ‘sociale gezicht’ van de Open Vld genoemd omdat ik nogal sterk inzet op zorg in het algemeen. Ook cultuur en ontwikkelingshulp zijn items die me na aan het hart liggen”, liet hij eerder optekenen.

Maandag 13 februari legde hij de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Davy Renkens, die het nieuwe raadslid veel succes toewenste.

