Saïd uit Heusden-Zolder murw geslagen door leed dat hij aantrof in Turkije: “Geld is er niets meer waard”

Saïd Bataray (40), IT’er en Koerdische Turk uit Heusden-Zolder, is na de aardbeving op het vliegtuig gesprongen. Hij helpt nu waar hij kan, in het rampgebied. Maar hij is murw geslagen, door de verwoesting en het menselijk leed dat hij ziet. “Ik zie ouders, wezenloos voor zich uit starend, bij het lichaam van hun kind. Ik zie kinderen die wees geworden zijn. Als het kon helpen, adopteerde ik een van die kinderen.”