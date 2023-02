De voorzien locatie op Corda Campus is te klein nu al meer dan 200 mensen zich hebben ingeschreven. — © Dick Demey

Hasselt

Op maandag 6 maart organiseert de stad Hasselt een eerste netwerkevenement voor alle ondernemers in de stad en dat mag echt letterlijk worden genomen. En het enthousiasme bij de ondernemers is groot, want de stad moet al op zoek naar een grotere zaal.