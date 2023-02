Vakbond BBTK blokkeert ingang bij ING in Brussel na ontslag van afgevaardigde

Aan het gebouw van de bank ING op de Marnixlaan in Brussel heeft vakbond BBTK dinsdagochtend de hoofdingang geblokkeerd uit protest. De actie komt er omdat de procedure is opgestart om de hoofdafgevaardigde van de BBTK, Pascal Breyer, wegens dringende reden te ontslaan.

De hoofdingang is geblokkeerd met rode houten palen en enkele hekken. Het personeel dat het gebouw in wil, moet een andere ingang zoeken. Daarnaast heeft vakbond BBTK ook nog enkele spandoeken met het opschrift “Shame on you, mister Adams” opgehangen en de leeuw van ING heeft een rood doek over het hoofd gekregen. De actievoerders richten zich rechtstreeks tot de CEO van ING België, Peter Adams.

Bij BBTK heerst het gevoel dat Adams iedereen buitenspel wil zetten die zich zou kunnen verzetten tegen de komende nieuwe sociale maatregelen. Hoofdafgevaardigde van de BBTK Pascal Breyer dreigt nu ontslagen te worden om dringende reden. Onbegrijpelijk, vindt de vakbond.

“Ze willen hem buitengooien omdat hij als vakbondsafgevaardigde een nieuwsbrief verstuurde die ook naar mensen van buiten de bank ging. Die werd bijvoorbeeld ook verstuurd naar de afgevaardigden van het BBTK-comité ‘Banken’. In de nieuwsbrief staat gewoon basisinformatie, maar helemaal niets confidentieel. Het is schandalig”, zegt Pierre Merveille, secretaris van BBTK.

De vakbond onderneemt nu verdere stappen om te bewijzen dat de intentie om hun hoofdafgevaardigde te ontslaan enkel verband houdt met zijn vakbondsactiviteit. Bijkomende acties worden al overwogen door BBTK.