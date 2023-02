Veertigste seizoenszege in de NBA voor ijzersterke Denver Nuggets

Denver Nuggets heeft maandag zijn veertigste zege van het seizoen geboekt in de NBA. In de Dade Arena op bezoek bij Miami Heat haalden de Nuggets het met 108-112.

Tweevoudig MVP Nikola Jokic tekende voor 27 punten, 12 rebounds en 8 assists. Dat was nodig, want na het eerste kwart stonden de Nuggets nog stevig met 36-27 in het krijt. Nadien namen de bezoekers uit Denver de wedstrijden in handen.

Met veertig zeges en achttien nederlagen is Denver Nuggets de autoritaire leider in de Western Conference. Met zes zeges minder volgt Memphis op de tweede plaats. The Heat staat voorlopig op de zesde plaats in de Eastern Conference. Daar is de leiding in handen van Boston Celtics, dat al 41 zeges telt. Zij worden in de stand gevolgd door Milwaukee Bucks, Philadelphia en Cleveland Cavaliers. De Cavs boekten maandag hun zevende zege op rij in de NBA. In het eigen Rocket Mortgage Fieldhouse rekenden ze met 117-109 af met San Antonio Spurs.