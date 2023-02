Zlatan Ibrahimovic in tranen bij boodschap aan ongeneeslijk zieke voetbaljournalist: “Ik hou van je, mijn vriend”

Thijs Slegers is een bekende naam in het Nederlands voetbal. Hij werkte eerst als voetbaljournalist bij de Telegraaf en Voetbal International en ging nadien aan de slag als woordvoerder van topclub PSV. Eind oktober 2020 werd hij getroffen door acute leukemie. Die ziekte blijkt nu ongeneeslijk, zo maakte Slegers vorige week zelf bekend. Daarop deed hij een oproep om bloed- en stamceldonor te worden. Die bereikte maandag zijn apotheose tijdens een tv-uitzending op ESPN.

Vele prominenten uit de voetballerij, mediawereld en entertainmentindustrie, met wie Slegers goede contacten onderhoudt, kwamen in de uitzending en vertelden over hun relatie met de oud-journalist. Er gingen volop anekdotes over tafel uit de carrière van de Brabander als journalist en perschef. Via een video-verbinding vertelde AC Milan-ster Zlatan Ibrahimovic over zijn vriendschap met Slegers, die is ontstaan tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax.

“Ik zal onthouden hoe ik Thijs leerde kennen”, vertelde een geëmotioneerde Ibrahimovic. “Het is de enige vriend die ik had uit Nederland, op een moment dat ik jong en verloren was. Toen werd ik benaderd door deze journalist. Toen waren de journalisten geen vrienden van mij, ze waren mijn vijanden. We gingen samen wat eten. Vanaf dan werden we echt goede vrienden. We speelden tennis, spraken af en hij hielp me vaak. Hij gaf me alle steun die ik nodig had. Dat was de eerste stap in mijn carrière. Ik heb zelfs over hem in mijn boek geschreven. Ik ben hem nog altijd dankbaar. Vanaf dat moment zat hij in mijn hart. We hebben nog steeds contact. Thijs, ik wil je alleen maar vertellen dat ik van je hou, mijn vriend.”

Sinds Slegers een statement naar buiten bracht, dat hij niet meer beter kan worden door een afstotingsziekte en die droevige mededeling vergezeld deed gaan van een oproep om donor te worden, heeft dat geleid tot een sneeuwbaleffect. Op vele manieren is aandacht besteed aan het droevige lot van de woordvoerder van PSV en is de door hem geïnitieerde wervingscampagne over het voetlicht gebracht. Zo was er een massaal applaus in De Kuip bij Feyenoord-PSV en werd hem bij PSV-FC Groningen een hart onder de riem gestoken met applaus, gezang en lichtjes van de mobiele telefoon.

Inmiddels heeft alle aandacht die Slegers heeft gegenereerd geleid tot 7000 nieuwe stamceldonoren en daarnaast zijn er ook nog 3000 bloeddonoren geworven. Het zijn aantallen waar de perschef van PSV zeer van onder de indruk is. “Ik had het nooit kunnen dromen. Je komt in een soort rollercoaster terecht. Het is ontploft en wel op een goede manier”, vertelde hij in de tv-uitzending. “We hebben veel donoren kunnen werven. Daarnaast zit je met je emoties. Het is lastig om daartussen te schakelen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen, maar dit is wel iets bijzonders.”