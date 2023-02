Iluna Planckaert (17) heeft een vriendje, en het is (natuurlijk) een beloftevolle wielrenner

Op haar Instagram-account maakte Iluna Planckaert bekend dat ze een eerste vriendje heeft. Hij heet Robin Warrant en woont in Wellin, in de provincie Luxemburg.

Lees verder onder de Instagram-post van Iluna en Robin.

Robin is bijna zeventien jaar en koerst in dezelfde ploeg als Iluna’s broer Mageno en haar neef Devon. Warrant is een winnaar: hij kwam al acht keer als eerste over de streep. Zo won hij onder meer het kampioenschap van Namen-Luxemburg-Waals-Brabant.

Iluna en Robin kennen elkaar van op school. Robin ligt al goed bij de Planckaerts. Zo hielp hij al mee aan de opbouw van de glamping-weekends en vierde hij Nieuwjaar met de familie.

In 2021 maakt Iluna samen met haar moeder het tv-programma Onverwacht, over tienerzwangerschappen. Toen zei Iluna dat ze nog niet klaar was voor een vriendje.