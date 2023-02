Vieren Limburgse jongeren valentijn? “Wij gaan galentine vieren”

Hasselt

Vieren jongeren het feest van de liefde nog? Wij vroegen het hen op de PXL in Hasselt. “Wij gaan galentine vieren met de meisjes”, vertelt Rana (21). “We zijn allemaal single ladies en gaan cadeautjes uitwisselen met elkaar.” Ook voor Nick (22) is 14 februari een dag als alle andere, al is hij niet single: “Mijn relatie is momenteel nog in proces, dus voorlopig ga ik geen Valentijn kunnen vieren dit jaar. Het komt nog”, lacht hij.

Bij valentijn horen ook wel cadeautjes, maar willen ze liever zelfgemaakte of zelfgekochte? “Gewoon een weekend weggaan, dus liever gaan cadeaus”, zegt Quinten (22). Tiziano (19) denkt daar anders over: “Ik kies liever iets zelfgemaakt. Het is persoonlijker en heeft meer betekenis.”