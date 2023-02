Ursula von der Leyen voor de rechter gedaagd voor sms’jes met vaccinfabrikant tijdens coronacrisis

De Amerikaanse krant The New York Times vraagt de Europese rechter om de Europese Commissie te dwingen tekstberichten tussen commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de baas van coronavaccinfabrikant Pfizer vrij te geven. Waakhonden als de Europese Ombudsman en de Europese Rekenkamer hekelden eerder al de geheimzinnigheid die de commissie blijft bewaren. Ook het Europese Parlement dringt aan.

De Amerikaanse krant stuitte in een reconstructie van de aankoop van coronavaccins door de EU op de persoonlijke bemoeienis van Von der Leyen. Die zou, op een moment dat de wereld in volle pandemie koortsachtig joeg op coronavaccins, met Pfizer-topman Albert Bourla per sms hebben onderhandeld over de miljardendeal. De commissie vindt dat de sms’jes niet onder de transparantieplicht van de commissie vallen en zegt ze ook niet meer te kunnen terugvinden.

De rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie is 25 januari aangespannen, blijkt uit documenten van het hof waarover het Europese nieuwsplatform Politico als eerste berichtte. The New York Times heeft zich nog niet over de zaak geuit.