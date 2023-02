Tanja Dexters start met OnlyFans: “Naakt op de keukentafel, maar geen porno”

Op Valentijn start Tanja Dexters met OnlyFans. De 46-jarige ex-Miss België geeft zich bloot - “maar nooit helemaal” - in filmpjes en op foto’s.

Tanja Dexters vertelt bij Het laatste nieuws dat wat ze op OnlyFans zal doen niet zoveel zal verschillen van wat ze 25 jaar geleden al voor de tijdschriften P-Magazine en Ché deed: een pittig, maar nooit een plat beeld van zichzelf tonen.

Ze zegt: “Op sommige foto’s zal misschien wel het kleurtje van mijn tepelhof te zien zijn en zal ik — net als voor het magazine Maxim destijds — weleens naakt op mijn keukentafel poseren. Maar verwacht geen porno of frontaal naakt. Ik zal natuurlijk met plezier mijn slipje eens uittrekken, maar dan wel met mijn handen voor mijn, euh, edele delen.”

Tanja Dexters had vorig jaar al plannen voor OnlyFans, maar ze voelde zich toch te slecht in haar vel en te veel bekeken. Nu ze naar eigen zeggen al zes maanden geen druppel alcohol heeft gedronken, voelt ze zich veel beter en vooral zelfzekerder.

Tanja Dexters zegt dat alles met haar gezin is doorgesproken. Het OnlyFans-geld gaat op de rekening van haar dochter en ook haar vriend is op de hoogte: “Ik zie dat hij soms wat ongemakkelijk is, maar hij weet dat ik van hem ben en het altijd netjes zal houden.”