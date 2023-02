Nederlandse gevechtsvliegtuigen onderscheppen Russische formatie vanuit Polen

Het Nederlandse leger heeft vanuit Polen drie Russische militaire vliegtuigen onderschept. De vliegtuigen vlogen in formatie. Twee Nederlandse F-35’s hebben ze opgezocht, geïdentificeerd en begeleid, meldt het ministerie van Defensie.

De Russische vliegtuigen waren volgens Defensie een Il-20M (ook wel Coot-A genoemd) en twee SOe-27’s (Flankers). De Coot-A is ontworpen als spionagevliegtuig, de Flankers zijn modernere straaljagers. Ze zouden vanuit Kaliningrad richting Polen gevlogen zijn en daarbij “op de grens” zijn geweest. De Nederlandse vliegtuigen hebben ze “op afstand geëscorteerd” en na enige tijd overgedragen aan een ander NAVO-land. Ze hebben daarbij volgens Defensie nooit boven Rusland gevlogen.

Er zijn sinds deze maand acht Nederlandse F-35’s in Polen, waarvan er vier ingezet worden om het luchtruim boven het NAVO-land te bewaken. De andere vier zijn er volgens Defensie voor trainingsdoeleinden, al kunnen die ook ingezet worden als dat nodig is. Het is volgens de krijgsmacht voor het eerst dat de Nederlandse vliegtuigen tijdens de twee maanden durende missie zo’n onderschepping (een zogenoemde Quick Reaction Alert) uitvoerden.