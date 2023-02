Aisha Van Zele verklapt het geslacht van haar baby en hoe haar vriend Miguel overstag ging

Aisha Van Zele, bekend van The sky is the limit toen ze nog samen was met de ondertussen overleden Philip Cracco, vertelt deze week in Dag Allemaal dat ze mama wordt van een zoon. Haar partner Miguel Dheedene, de ex van Tanja Dexters, heeft al een dochter Valentina (12). “Dat hij straks een zoon krijgt, is een koningswens die uitkomt’, zegt ze.

Van Zele vertelt hoe ze zeven maanden ver in haar relatie met Miguel een ernstig gesprek had waarin ze vertelde over haar diepe kinderwens. Maar ook dat ze het zou begrijpen als Miguel geen kinderen meer wilde. Dan konden ze niet samenblijven, want Aisha’s verlangen naar een kind was te sterk.

Een paar maanden later, op vakantie in Ibiza, zei Miguel: “Gooi die pillen maar in zee, we gaan beginnen aan kinderen.”

Aisha was in 2021 al eens zwanger, maar had toen na drie maanden een miskraam. Daarom doet ze het nu even rustiger aan in haar twee restaurants.