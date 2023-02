Weinig hinder in Limburg door vakbondsactie bij De Lijn

Aan de stations van Hasselt en Genk was vanmorgen weinig te merken van de vakbondsactie bij De Lijn. Bijna alle bussen rijden uit zoals normaal.

Zowel in Hasselt als in Genk lijkt de vakbondsactie bij vervoersmaatschappij De Lijn niet meteen aan te slaan. Zoals doorgaans staan bussen aan het station opgesteld om scholieren op te pikken en ze op hun bestemming af te zetten. Aan de hoeveelheid bussen te zien hebben maar weinig reizigers hinder van de aangekondigde staking.

Koopkracht

De actie was dan ook niet gericht tegen de directie van De Lijn, maar wel tegen de hoge energieprijzen en het gebrek aan koopkracht. “We zijn zelf slachtoffer omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in De Lijn zelf”, wordt daarover gezegd door de vakbonden.

Op Valentijnsdag lijkt het alvast geen onoverkomelijk probleem op te leveren voor wie ergens wil geraken met het openbaar vervoer. Op informatieborden aan de stations is de boodschap ‘Rijdt niet” zelden te lezen. Het ziet er naar uit dat het merendeel van de bussen de stelling zoals doorgaans kan verlaten en de geprogrammeerde route kan afwerken.

Weinig hinder in Genk. — © Chris Nelis

Ongenoegen

In de stelplaats van De Lijn in Lanaken is het wel wat rustiger dan normaal. Meerdere bussen staan er werkloos gestald. “Hier staakt zowat de helft van de chauffeurs” luidt het. “Alles wordt duurder, maar ons salaris stijgt niet. Dat klopt niet en zorgt bij heel wat medewerkers voor problemen en dus ook voor ongenoegen.”