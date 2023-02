David Goffin gaat er meteen uit op ATP Rotterdam

David Goffin (ATP 41) is maandagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van het ABN AMRO Open, een met 2.074.505 euro gedoteerd ATP-toernooi in het Nederlandse Rotterdam.

De Luikenaar verloor in twee sets van de Franse kwalificatiespeler Grégoire Barrère (ATP 71). Die haalde het met 6-0 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde een uur en 25 minuten.

Het was hun derde onderlinge duel. Goffin had de twee vorige ontmoetingen gewonnen, in 2019 op de US Open en in 2017 op Roland Garros.

In 2017 speelde de 32-jarige Goffin nog de finale in Rotterdam, die hij verloor van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

In de achtste finales neemt Barrère het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 60) of de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 8), het derde reekshoofd. (belga)