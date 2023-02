Vlaanderen trekt vijf miljoen euro uit voor laadinfrastructuur zware vracht

Bedrijven die in laadinfrastructuur willen voorzien, kunnen een subsidie per project tot 300.000 euro krijgen. De projectoproep is gericht op zware vracht, private bussen en elektrische bestelwagens, specifiek voor belevering in de stad zonder uitstoot. Er kunnen zowel aanvragen worden ingediend voor infrastructuur op openbaar domein als op privaat terrein.

“De transportsector heeft enige tijd in een spagaathouding gestaan”, zegt Peeters. “Ging het waterstof of elektriciteit worden? Intussen wordt stilaan duidelijk dat ook de elektrificatie binnen de zware vracht in stroomversnelling raakt, zeker wat betreft vaste korteafstandstrajecten. Vandaar dat ik de sector hierbij wil ondersteunen.”