Bestuurder rijdt in op voetgangers in New York: acht gewonden

Acht mensen zijn maandag in New York gewond geraakt toen een man met een bestelwagen inreed op voetgangers. Dat meldt de New Yorkse politie, die vooralsnog een “terroristisch” motief uitsluit.

De New York Police Department (NYPD) werd maandagochtend opgeroepen nadat een bestuurder van een huurbusje meerdere voetgangers had aangereden in Brooklyn.

Politieagenten probeerden het voertuig te stoppen, maar de bestuurder vervolgde zijn weg en raakte nog andere mensen voordat hij uiteindelijk kon worden klemgereden en gearresteerd.

Aanvankelijk klonk het dat het incident begon toen de politie de man wilde tegenhouden voor een controle, waarna hij met zijn kleine verhuiswagen op de vlucht zou geslagen zijn en mensen aanreed.

In totaal raakten zeven burgers en een politieagent gewond, van wie twee personen in kritieke toestand verkeren en twee zwaargewond zijn. Van de acht gewonden reden er drie op kleine brommers, aldus de politie.

Psychische problemen

“Er zijn geen aanwijzingen voor terroristische betrokkenheid in deze zaak”, zei NYPD-chef Keechant Sewell op een korte persconferentie in Brooklyn. Maar “we weten op dit moment heel weinig over deze zaak”, voegde het hoofd van het politiekorps van New York City eraan toe. Gemeenteraadslid Justin Brannan verklaarde dat “we op dit moment nog geen idee hebben over motieven, maar dit was geen ongeval”.

De verdachte werd door zijn zoon en door hooggeplaatste politiebronnen geïdentificeerd als Weng Sor (62). Hij heeft volgens zijn zoon een geschiedenis van psychische problemen. “Hij kiest heel vaak om zijn medicatie niet te nemen en iets als dit te doen. Dit is niet de eerste keer dat hij gearresteerd is. Het is niet de eerste keer dat hij in de cel beland is”, verklaarde zijn zoon Stephen Sor (30) in een interview met AP.

Weng Sor zou de truck al op 23 januari gehuurd hebben in Daytona Beach en er door het land mee gereisd zijn; mogelijk sliep hij ook in de truck. Eerder deze maand was hij volgens een hoge politiebron al gearresteerd in de staat South Carolina wegens roekeloos rijgedrag, maar op borgtocht vrijgelaten.

Volgens documenten van de rechtbank moest Weng Sor een celstraf van 1 à 3 jaar uitzitten nadat hij in 2015 zijn broer neerstak in Las Vegas.

