Meer dan 20 doden bij nieuwe aanvallen in Congolese provincie Ituri

Meer dan 20 burgers zijn zondag gedood bij nieuwe aanvallen door gewapende milities in Ituri, een goudrijke provincie in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Dat blijkt uit voorlopige informatie die maandag werd verzameld door de VN en maatschappelijke organisaties.

Stéphane Dujarric, woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, zei in New York dat leden van een Codeco-militie “ten minste 20 burgers hebben gedood en verschillende huizen in brand hebben gestoken”. De Coöperatie voor de Ontwikkeling van Congo (Codeco) is een gewapende militie van enkele duizenden mannen die beweert de Lendu-stam te beschermen tegen de Hema-stam en het nationale leger in Ituri.

Dezelfde militieleden beschadigden ook “medische voorzieningen in een reeks aanvallen op dorpen in het Djugu-gebied”, voegde Dujarric eraan toe.

Dieudonné Lossa, een vertegenwoordiger van verschillende burgerorganisaties in Ituri, zei dat er zondag “een dubbele aanval door militieleden van de Codeco” had plaatsgevonden. Dat gebeurde eerst in drie dorpen in het gebied, waar ze “9 burgers doodden, 23 winkels in brand staken en 32 geiten stalen”. Vervolgens “vielen ze ’s avonds Mongbwalu binnen”, waar ze 12 mensen doodden, aldus nog Lossa.