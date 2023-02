Het zal nog weken duren voor slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië naar familie in België kunnen

“Heel wat Belgen hebben familie in de getroffen regio’s en willen hun familieleden graag helpen. Ze kijken hoe ze familieleden bij hen thuis kunnen opvangen. We zullen families die te hulp willen schieten helpen. Ik heb de opdracht gegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om visumaanvragen uit de getroffen regio’s sneller te behandelen.” Dat meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). Het gaat dan om visumaanvragen waar het consulaat vragen bij heeft en waar DVZ zich over moet buigen.

Maar zelfs al werkt de Dienst Vreemdelingenzaken “sneller” dan nog zal het enkele weken duren voor die zo’n visumaanvraag vanuit het rampgebied kan afhandelen, zegt het kabinet van de Moor. De staatssecretaris verwees voor de maatregel zelf naar de beelden van de verwoesting. Beelden die mensen tonen die vaak alle bezittingen kwijt zijn en dakloos achterblijven in de Turkse winter. Het zijn beelden die mensen tonen die zo snel mogelijk hulp en opvang nodig hebben. “Maar we willen ook geen valse verwachtingen scheppen. De administratie moet nu eenmaal voldoende tijd krijgen om de aanvragen te behandelen. Normaal duurt zo’n visumafhandeling bij DVZ een maand of drie. We verkorten dat naar enkele weken. DVZ en Buitenlandse Zaken overleggen over personeelsversterking voor de behandeling van de visa.”

Een hele papierwinkel

De procedure voor zo’n visumaanvraag verandert inhoudelijk niet, zegt het kabinet. Dat betekent dat de Turkse slachtoffers die tijdelijk naar België willen komen om hier bij familie te verblijven zich eerst moeten melden bij een Visa Application Centre. Ze moeten daarvoor naar Istanboel, Ankara of Antalya, want dat van Gaziantep is gesloten door de aardbeving.

En ze moeten over de nodige papieren beschikken. Volgens de website van de Dienst Vreemdelingenzaken is er voor een visum om de Schengenzone binnen te komen onder meer een geldig reisdocument nodig, en documenten met betrekking tot het doel van het verblijf, en een medische reisverzekering, en documenten betreffende de bestaansmiddelen en de huisvesting. Een hele papierberg, zeker voor mensen die al hun bezittingen onder het puin hebben liggen.

De versnelde visumbehandeling geldt ook voor slachtoffers uit Syrië, die hier bij familie terecht zouden kunnen. Al wordt die groep veel kleiner ingeschat, want de Syrische gemeenschap in België is veel kleiner. Bij hen is er bovendien een extra hindernis. Ze moeten hun aanvraag doen in Beiroet, de hoofdstad van Libanon.