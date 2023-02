Hoge energieprijzen zetten Belg niet aan meer te renoveren

“De uitzonderlijke energieprijzen hebben geen impact gehad op het aantal vergunde renovaties in ons land”, zegt milieu-econoom Johan Albrecht (UGent en Itinera) op basis van cijfers van het statistiekbureau Statbel.

In de eerste tien maanden van 2022 werden in ons land 26.781 renovaties vergund, iets minder dan in dezelfde periode van 2021. Het gaat om grote energetische renovaties, waarvoor een vergunning nodig is. Kleinere renovaties, zoals dakisolatie, kunnen zonder vergunning, maar die volstaan niet om een woning met de slechtste energiescore bijna energieneutraal te maken.

Te duur

In 2021 nam het aantal renovaties wel met 13 procent toe, wellicht omdat mensen tijdens de coronapandemie meer tijd hadden. “Die stijging was blijkbaar eenmalig”, zegt Albrecht. “Het bewijst dat het enorm moeilijk is de renovatiegraad aan te sturen. Ook 15 jaar van genereus renovatiebeleid met onder andere subsidies, fiscale voordelen en renteloze leningen heeft de Belgen niet kunnen aanzetten meer te renoveren.”

Sterker nog, tussen 2010 en 2018 daalde het aantal renovaties met 10 procent. Pas in 2021 werd het niveau van 2010 opnieuw gehaald. Albrecht ziet enkele redenen waarom de Belg niet aan het renoveren slaat. Een deel van de eigenaars heeft onvoldoende geld. De renovatiekosten zijn de jongste jaren – door de kosteninflatie en de vele bevoorradingsproblemen – aanzienlijk gestegen. Ook de duurdere leningen drukken de appetijt.