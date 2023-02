ABVV voert met provinciale acties druk op regering op

De socialistische vakbond ABVV voert dinsdag provinciale acties voor lagere energieprijzen en meer fiscale rechtvaardigheid. Onder meer in Brussel en in Antwerpen blazen de militanten verzamelen, en ook in Kortrijk zal actiegevoerd worden. Bedoeling is om op deze manier de druk op de regering op te voeren, zegt Geeraard Peeters van het ABVV.

De vakbond wil onder meer dat de energieprijzen worden geblokkeerd. “Als dit niet kan in Europa, dan maar op nationaal niveau”, klinkt het. Ook pleit de organisatie voor een uitgebreid en blijvend sociaal tarief en premies zolang de facturen onbetaalbaar zijn. Daarnaast moeten de investeringen in hernieuwbare energie en energierenovatie worden opgevoerd en moeten energieleveranciers worden verplicht om het voordeligste energietarief aan te bieden en te communiceren, klinkt het.

Om de koopkracht van de gezinnen te versterken wil het ABVV dat gewerkt wordt aan eerlijke belastingen, met onder andere meer nettoloon voor de kleinere verdieners en een belasting op grote vermogens. De fiscale hervorming moet volgens de vakbond worden gebruikt om de openbare diensten te herfinancieren.

De acties van 14 februari worden verspreid over de verschillende provincies. Zo staat in het centrum van Antwerpen een sensibiliseringsactie op de planning, waarbij militanten rozen uitdelen. In West-Vlaanderen zijn er pamfletacties in bedrijven en op publieke plaatsen en trekken militanten onder de slogan “Bedankt, automatische index!” met een gevulde winkelkar door Kortrijk. In Brussel is er tot slot om 10 uur voor de Financietoren een bijeenkomst voorzien, waarbij ook de militanten van Vlaams-Brabant zich zullen aansluiten.

Hinder bij De Lijn

De vakbondsacties hebben alvast gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. De openbaarvervoersmaatschappij stelde een aangepaste dienstregeling op en verwacht dat ongeveer 65 procent van de ritten zal doorgaan. Reizigers krijgen de raad om voor de meest actuele planning de website of app te consulteren. De NMBS verwacht geen hinder als gevolg van de acties.