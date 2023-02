Schietpartijen op universiteitscampus in Michigan: drie doden en vijf gewonden, schutter overleden

Nadat om 20.18 uur geschoten werd in Berkey Hall, was een dader er volgens de autoriteiten te voet vandoor gegaan. De politie was al na enkele minuten ter plaatse en trof meerdere slachtoffers aan. Meteen na de eerste schietpartij, werden ook schoten gemeld in een nabijgelegen gebouw, van de Michigan State University Union. “We verleenden zorg aan de slachtoffers van beide schietpartijen”, verklaarde de politie tijdens een persconferentie.

Bij de schietpartijen kwamen zeker drie mensen om het leven, meldt de politie. Daarnaast werden vijf gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Sommigen van hen hebben levensbedreigende verwondingen.

De politie gaat uit van één schutter. De verdachte werd het laatst gezien toen hij te voet wegliep van het Union-gebouw. Volgens de eerste informatie gaat het om een zwarte man, klein van postuur, met rode schoenen, een jeansjas en pet aan. De politie verspreidde beelden van bewakingscamera’s waarop de verdachte te zien was in de hoop hem te vinden.

Studenten werd in een waarschuwing rond 20.30 uur lokale tijd gevraagd te vluchten, zich te verstoppen of te vechten om zichzelf te beschermen als ze geen andere optie hebben. Ook het stadsbestuur van East Lansing vroeg omwonenden om dekking te zoeken.

Na enkele uren slaagden de agenten er toch in de verdachte te vinden. Hij is dood, werd gezegd op een persconferentie, door een schotwonde die hij vermoedelijk bij zichzelf aangebracht heeft. Waarom hij deed wat hij deed, is nog niet duidelijk. De politie roept iedereen die de man kent op om tips te geven en

De campus blijft volgens de universiteit de komende 48 uur gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd. De FBI heeft agenten ter plaatse gestuurd ter versterking van de honderden agenten van de lokale en staatspolitie.

