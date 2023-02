Jana uit ‘Blind Getrouwd’ niet te spreken over programmamakers: “Dat ik twee brieven had, was niet mijn eigen keuze”

Jana De Bosscher heeft in de podcast ‘Seg Celien’ nog eens teruggeblikt op haar deelname aan het bekende VTM-programma Blind Getrouwd. Haar mislukte huwelijk met Christiaan lokte heel wat reacties uit op sociale media, maar Jana zegt “haar best te hebben gedaan”. Volgens haar hebben de programmamakers een negatief beeld van haar opgehangen.

In de podcast ‘Seg Celien’, praat diëtiste Celien Rombouts elke aflevering over zaken die met een gezonde levensstijl te maken hebben. In de nieuwste aflevering nodigde ze daarvoor Jana De Bosscher uit. Maar naast gesprekken over (mentale) gezondheid, ging het ook over Jana’s deelname aan Blind Getrouwd.

En daar had Jana duidelijk nog veel over te zeggen. Ze vindt de kritiek die ze te verduren kreeg onterecht: “Doorheen heel het experiment ben ik altijd dicht bij mezelf gebleven en heb ik mijn best gedaan. Als Vlaanderen daar anders over denkt, is dat zo. Maar dat klopt niet.”

Al geeft ze toe dat de beelden van het befaamde kajaktochtje op huwelijksreis ook haar hebben verrast: “Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Maar dat gesprek was nooit gebeurd als de programmamakers daar niet op aangestuurd hadden. We hadden eigenlijk gewoon een leuke date. Het ging er heel speels aan toe, tot ze vroegen om toch een serieuzer gesprek aan te gaan. En dan is het heel snel geëscaleerd.”

Jana liet zichzelf ontvallen dat Christiaan haar type niet was, iets wat niet in goede aarde viel. “Of ik daar spijt van heb? Ja en nee. Ik wist wat ik wou zeggen. En als ik het achter de schermen zou doen, hadden ze mij daarna gevraagd om het nog eens voor de camera over te doen. Dus dan dacht ik: dan is het beter dat ik het er in één keer uitbreng.”

Bitch

Dat Jana voor haar negatieve uitspraken over Christiaan veel kritiek te verwerken kreeg, is volgens haar dan ook deels te danken aan de programmamakers. Die zouden een negatief beeld van haar hebben opgehangen: “Ik ben inderdaad een flapuit, maar ik heb ook heel veel positieve dingen gezegd en die hebben ze amper gebruikt. Na de laatste opnames, zei ik al tegen de makers: ‘Ik heb het idee dat jullie van mij een bitch gaan maken.’ Ze ontkenden, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ik ben niet zo blij met hoe ze het allemaal gemonteerd hebben.”

“Dat ik twee brieven had, was trouwens ook niet mijn keuze”, gaat Jana verder. “Ik ging eigenlijk ‘ja’ zeggen, omdat ik het nog wou proberen. Aangezien we toch sowieso pas na de uitzending van de laatste aflevering in november konden scheiden. Maar de dag voordien hadden we gebeld en zei Christiaan dat hij naar een ‘nee’ neigde, dus dan dacht ik daar toch maar in mee te gaan. Maar toen ik dat tegen de reporter zei, was het antwoord dat dat niet gaat omdat ik al ja gezegd gehad in mijn interviews. Dus dan is uiteindelijk het idee van de twee brieven gekomen. Maar nu komt dat heel raar over. Zeker omdat ze de interviews die ik vooraf had gedaan uiteindelijk niet eens gebruikt hebben.”

Bekijk de aflevering van ‘Seg Celien’: