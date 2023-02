Poets wederom poets: veldbestormer valt speler aan om vervolgens zelf keihard neergemaaid te worden

Sofie Terryn Bron: The Sun

Het incident - dat ervoor zorgde dat de partij niet gespeeld werd - kreeg ook een staartje voor de fan, want Catano diende een klacht in voor fysieke aanranding. “Ik heb me laten meeslepen door mijn emoties en daarvoor moet ik mezelf verontschuldigen”, aldus dader Alejandro Montenegro.

De beelden: