Dries Wouters en Iebe Swers keren terug in ­A-kern, Gustav Engvall past niet langer in de plannen bij KV Mechelen

De terugkeer van het Limburgse duo Wouters-Swers is opvallend. Eind vorig jaar – nog voor de wissel Tom Caluwé-Tim Matthys in de sportieve cel – kregen ze te horen dat ze geen toekomst meer hadden bij geel-rood. In afwachting van een oplossing tijdens de wintermercato trainde het tweetal met de B-kern, maar tot een vertrek kwam het niet. Wouters stond dicht bij een overstap naar Jong Genk. De huurdeal met Schalke 04 sprong in extremis af omdat de Duitsers nog een fikse huurvergoeding eisten. Swers genoot belangstelling van RWDM, al werd die interesse nooit concreet.

Juiste discipline

Na twee maanden van onzekerheid zijn de twee nu toch opnieuw welkom bij de A-kern. Een beslissing van sportief directeur Matthys in samenspraak met coach Steven Defour. Hen langer bij de B-kern houden, waar ze weliswaar de juiste mentaliteit toonden, zou namelijk zonde zijn van hun kapitaal. Daarenboven geeft hun terugkeer Defour extra opties. De blessurelast blijft hoog bij de Kakkers, terwijl de vrijdagmatch tegen leider Genk er snel aankomt. Sandy Walsh (bekken), Jordi Vanlerberghe (hamstringletsel) en Lucas Bijker (terugval met zijn kuitblessure) zijn al enkele weken out. In Eupen moest ook Bolingoli (last aan de buikspieren) vroegtijdig naar de kant.

Daarbovenop zijn er de afwezigheden van Rob Schoofs, die zijn tweede van drie schorsingsdagen uitzit, en Birger Verstraete, die in Eupen zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Defour moest am Kehrweg al stevig sleutelen aan zijn ploeg. Zo verving Jannes Van Hecke Walsh op de rechtsback en schoof Dimitri Lavalée door naar het middenveld.

Oum Gouet en Engvall trainen met de B-kern

Voor Kameroens international Samuel Oum Gouet verandert er niets. Terwijl Wouters en Swers voorbeeldig meetrainden met de B-kern, stuurde de WK-ganger tot dusver geregeld zijn kat naar de oefensessies. Ook Oum Gouet geraakte in januari niet weg, ondanks voldoende interesse. De centrale middenvelder, nog onder contract tot medio 2024, legde zijn verwachtingen te hoog.

Oum Gouet vertrekt in principe niet meer. Mogelijk valt er wel nog een oplossing uit de bus voor Gustav Engvall. Ook hij traint met de Mechelse beloften. Sinds zijn zwakke invalbeurt in Westerlo rekent Defour niet langer op de Zweedse aanvaller. Hij ontbrak dan ook tegen Charleroi en Eupen.

Engvall had er een succesvolle uitleenbeurt aan Sarpsborg 08 op zitten, maar deed tussen zijn laatste wedstrijd in Noorwegen op 13 november en het moment van zijn terugkeer naar Mechelen begin januari veel te weinig. Dat gebrek aan beroepsernst vertaalde zich in ondermaatse fysieke tests.

In de Scandinavische pers uitte Engvall vervolgens zijn ongenoegen over de weinige speelkansen die hij sedert zijn terugkeer kreeg. Hij voegde er tegelijk aan toe opnieuw weg te willen. De club en zijn makelaar zoeken naar een oplossing. Een aantal transfermarkten, waaronder de Noorse, is nog open.

© Isosport

Hernández naar Amerika

Voor Jorge Hernández (22) vond Malinwa intussen een uitweg. De jonge Mexicaan keert, op voorwaarde dat zijn visum in orde geraakt, terug naar Amerika, waar hij al eerder voetbalde. Hernández probeerde bij het Oekraïense Tsjornomorets door te breken in Europa, maar moest er in het voorjaar de oorlog ontvluchten. Na een testperiode versierde de kleine spelmaker een profcontract bij KV. Hij bleef dit seizoen steken op tien invalbeurten.