Veertienjarige (!) skatester Sky Brown maakt indruk met vette tricks en pakt wereldtitel

Skatester Sky Brown was op de Spelen in Tokio al goed voor brons. — © REUTERS

De Britse Sky Brown (14) kroonde zich tot wereldkampioen skateboarden op het onderdeel Park. In het Sharjah’s Aljada Skate Park in de UAE behaalde ze in haar tweede run een topscore van 90.83. De Japanse Kokona Hiraki legde beslag op het zilver en haar landgenote Sakura Yozosumi pakte het brons. Op de Spelen in Tokio graaide ze als dertienjarige de bronzen medaille huiswaarts, maar in Parijs mikt ze hoger.