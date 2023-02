Lommel SK verhuurt jeugdproduct aan Hajduk Split

Agustin Anello (20) verlaat Lommel SK. De Amerikaans-Italiaanse flankspeler wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Hajduk Split. De Kroatische club van Ivan Leko (ex-Club Brugge en STVV) bedong ook een optie tot aankoop. De linkerflankspeler legde maandag in Split met succes zijn medische tests af. Anello sloot in 2019 aan bij de U18 van Lommel SK en stootte vervolgens vanuit de U21 door naar de eerste ploeg. In totaal speelde Anello 42 wedstrijden voor groen-wit en was daarin goed voor zeven doelpunten en vijf assists.(svc)