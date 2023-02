Man wil al wandelend op loopband trui uittrekken, maar ontdekt al snel waarom dat geen goed idee is

Een sportieveling in het Britse Millgate heeft eind januari pijnlijke benen gehad, maar dat was wellicht niet van het sporten. De man stond in de fitness op de loopband toen hij te warm kreeg en besloot zijn trui uit te trekken. Om zijn sportsessie niet te verstoren, wandelde hij gretig verder. Maar wanneer hij de trui over zijn hoofd trok, ging het mis.