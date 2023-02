Roos Vanotterdijk: Belgiës hoop in bange dagen in het zwemmen. — © BELGA

Twaalf keer dook Roos Vanotterdijk afgelopen weekend in het water. Negen keer kwam ze boven met een Belgisch record. “Over die wedstrijd zonder record was ze ambetant”, zegt mama Marion Vanotterdijk. Nooit tevreden, een kenmerk van de toppers. “Roos is een Ferrari, maar die stuur je niet naar een gewone garagist”, zegt haar ex-coach Ronald Gaastra.