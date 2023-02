Een vergoedingsplafond van 4.500 euro per seizoen, een verbod op cash betalingen en een centraal register met alle contracten: Voetbal Vlaanderen wil het amateurvoetbal uit de schemering van zwart geld en gefoefel halen. “De tijd van honderden euro’s in het zwart betalen, is voorgoed voorbij”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Eindelijk”, zegt fiscaal expert Michel Maus.