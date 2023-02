Halen/Lummen

Amper twee dagen na de zware brand in doe-het-zelfzaak Vaes in Zelem is er al meer dan 24.000 euro opgehaald voor de getroffen familie Vaes. “De vrijgevigheid en de steunbetuigingen zijn hartverwarmend”, zegt Tessa Deferme, die het initiatief nam voor de crowdfunding.