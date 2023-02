Actrice Halle Berry valt tijdens prijsuitreiking op haar gezicht onderweg naar het podium

Het incident gebeurde toen de 56-jarige actrice een prijs in ontvangst ging nemen tijdens het liefdadigheidsevenement Soaring Spirit Award 2023 in Los Angeles. Nadat haar naam was afgeroepen en ze zich richting podium begaf, struikelde ze over de trapjes en viel ze vervolgens voorover. Het publiek schrok, maar de actrice uit talloze kaskrakers als Gothica, Swordfish en X-Men krabbelde gauw terug recht.

Ze kon haar lach zelfs niet bedwingen door deze blunder, en loste het probleempje uitermate professioneel op. Halle zette de beelden ook op haar sociale media. “Shilla Hekmat, een goed vriendin van mij, nodigde me uit om te komen spreken voor haar organisatie Looking Beyond LA.”, klinkt het. “Ze zamelen geld in voor kinderen met speciale behoeften. Maar toen gebeurde dit... Ik ging op mijn gezicht.”

Dat ze het filmpje zelf de wereld instuurde kunnen haar fans zeer appreciëren. “Jij bent Catwoman, je hebt negen levens”, aldus een fan. “Je stond recht alsof er niets gebeurd was.”