Het is van moeten op de Welsh Open snooker: Robertson, O’Sullivan, Higgins en Williams nog niet uitgeteld voor Players Championship

De Australiër Neil Robertson (WS-4), de Engelsman Ronnie O’Sullivan (WS-1), de Schot John Higgins (WS-6) en de Welshman Mark Williams (WS-7) hebben maandag de eerste horde genomen op het Welsh Open. Alle vier hebben ze een goede prestatie nodig in Llandudno om volgende week deel te kunnen nemen aan het Players Championship. Dat toernooi is voorbehouden aan de top zestien op de Order of Merit over het lopende seizoen.

Robertson won met 4-1 van ex-prof Andrew Higginson, O’Sullivan met 4-0 van Oliver Lines (WS-61). ‘The Rocket’ scoorde daarbij met breaks van 51, 58 en 91 niet onaardig, maar Higgins liet er al helemaal geen gras over groeien. Hij potte 96, 135, 53 en 112 weg voor 4-0 winst tegen de Zwitser Alexander Ursenbacher (WS-70). Williams zette in een Welsh onderonsje Michael White (WS-75) met 4-2 opzij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Robertson, vorig jaar winnaar van het Players Championship, staat momenteel op de achttiende plaats op de ranking over één seizoen en heeft nog minstens één zege nodig om de top zestien binnen te dringen. Wereldkampioen O’Sullivan moet de finale bereiken in Llandudno om van de 26e stek naar de top zestien op te klimmen. Higgins is pas zestigste en moet het toernooi winnen. Williams, de enige Welshman die het Welsh Open al kon winnen (1996 en 1999), staat al in de top zestien, maar dan wel net als zestiende.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Stuart Bingham (WS-14) zal er na een 4-1 nederlaag tegen de Welshman Jackson Page (WS-63) volgende week alvast niet bij zijn in Wolverhampton. Luca Brecel (WS-10), zevende op de ranglijst, is wel al zeker van zijn plaats op het Players Championship. In de eerste ronde van het Welsh Open neemt de Limburger het maandagavond tegen Sean O’Sullivan (WS-105) op.

De Engelsman Joe Perry (WS-30) verdedigt zijn titel in Wales. Daar begon hij aan met 4-0 winst tegen Mark King (WS-50).