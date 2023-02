Jurist Yassin Gueroui overweegt nog strafrechtelijke klacht: “Dat dit op een voetbalveld gebeurde, maakt het niet gemakkelijker”

Tweemaal dezelfde blessure, een oogkasbreuk, oplopen in dezelfde competitie en tegen dezelfde ploeg. Het overkwam pechvogel Yassin Gueroui het voorbije weekend met Patro tegen Club Luik. “De beelden zijn, net als de intentie van de Luikenaar, duidelijk. Dit was me bewust opwachten om me dan die elleboogstoot uit te delen. Ik voelde meteen de ernst van die klap”, getuigt Yassin Gueroui, maandag na twee dagen ziekenhuis weer thuis bij zijn gezin.