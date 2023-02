Een op twaalf: enkel Mario Vandenbogaerde pakt ticket voor een van de eerste twee manches van de European Tour darts

Mario Vandenbogaerde heeft zich weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Baltic Sea Darts Open (158.000 euro). In het Engelse Barnsley, waar de kwalificaties plaatsvonden voor de eerste twee European Tour toernooien, kon hij doorstoten bij de laatste 24.

Vandenbogaerde (PDC-77) versloeg achtereenvolgens de Engelsen Andrew Gilding (PDC-41) en Cameron Menzies (PDC-65) met respectievelijke 6-3 en 6-4 cijfers. Brian Raman (PDC-81) en Mike De Decker (PDC-55) wonnen hun eerste wedstrijd, maar verloren vervolgens hun tweede wedstrijd.

Voor een plaats op de hoofdtabel van de European Darts Open (ET-2) kon geen enkele van de zes deelnemende landgenoten een ticket verzilveren. Raman was de enige die voorbij de eerste ronde geraakte. In zijn tweede wedstrijd was de Welshman Jim Williams (PDC-58) met 6-4 de betere.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Baltic Sea Darts Open gaat door in het Duitse Kiel van 24 tot en met 26 februari. Dimitri Van den Bergh (PDC-11) is als een van de reekshoofden rechtstreeks geplaatst.