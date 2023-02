Rusland betaalt hoge prijs voor Bachmoet: “Niemand meer om mee aan te vallen”

Met de geclaimde verovering van nog een dorpje boven Bachmoet, Krasna Hora, is Rusland weer een stapje dichterbij de omsingeling van de industriestad gekomen. Terwijl een Oekraïense terugtrekking uit Bachmoet een kwestie van tijd lijkt, is het de vraag of Poetins leger in staat is om op meer dan één plek langs het front toe te slaan.

De twee hoofdwegen naar Bachmoet worden door de Russen gecontroleerd, waardoor Oekraïne enkel via een weg uit het westen hun fort binnen kan. Militaire analisten betwijfelen dat Oekraïne het tot een volledige omsingeling zal laten komen, en denken dat de Oekraïners zich tijdig zullen terugtrekken. Tot die tijd is het slijten van de Russen hun devies.

Maar de val van Bachmoet zal waarschijnlijk slechts tot een Oekraïense terugtrekking naar nieuwe verdedigingslinies ten westen van de stad leiden, waar het terrein hoger gelegen is. Voor een offensief van betekenis zal Rusland op meerdere plekken langs het honderden kilometers lange front moeten doorbreken, om logistieke lijnen veilig te stellen die voor het verdere verloop van het offensief cruciaal zijn.

Strijd om logistieke lijnen

“Vandaag de dag is Rusland niet in staat om langs twee of drie verschillende assen aan te vallen, ondanks de vele troepen die Poetin heeft gemobiliseerd”, zegt de Oekraïense militair expert en oud-generaal Oleh Zjdanov tegen De Telegraaf.

De strijd om logistieke lijnen verklaart de druk die Rusland zet op stadjes in de Donbas-regio met voorheen nog geen 20.000 inwoners. Ten noorden van Bachmoet heeft Rusland de aanval ingezet langs het front in de provincie Loegansk. Daar is het doel Lyman, een logistiek knooppunt dat Rusland in de lente veroverde, maar na het Oekraïense bliksemoffensief in de herfst weer verloor.

Door dit stadje in het noorden van de provincie Donetsk te heroveren zou Rusland een belangrijke spoorwegverbinding in handen krijgen, wat weer belangrijk is voor de aanvoer van troepen, wapens en munitie voor de verdere aanval op de Donbas.

Spoorwegknooppunt

Ten zuiden van Bachmoet heeft Rusland het vizier ook gericht op een schijnbaar onbenullig stadje: Voehledar. Vanuit hun posities in Voehledar hebben de Oekraïners een spoorwegknooppunt in het bezette buurstadje Volnovacha binnen artilleriebereik. Door Voehledar te veroveren kunnen de Russen hun troepen en wapens veiliger verplaatsen in het bezette zuiden van Oekraïne.

De Oekraïense verdedigers van Voehledar zijn nog niet erg onder de indruk van dit offensief. Een Russische bestorming lijkt volledig in de mist te zijn gelopen. Er zijn beelden uit een Oekraïense drone verschenen van een colonne tanks die vast kwamen te staan in een mijnenveld; en een elite-eenheid zou aan gort geschoten zijn. Volgens een persofficier van de Oekraïense brigade ter plekke is de storm bij Voehledar al een paar dagen gaan liggen. “Ze hebben niemand en niets meer om mee aan te vallen”, zegt deze Jevheni Nazarenko maandagochtend tegen het online-kanaal Current Time.

Wachten op tanks

Hoe lang houdt Oekraïne dit vol? Het is een vraag die ook werd gesteld toen het land in de lente maandenlang in de verdediging gedrukt was in de Donbas en Rusland gestaag oprukte, wat eindigde in de verovering van de steden Severodonetsk en Lysystsjansk. In die tijd maakten de Oekraïners een omslag van oude Sovjetwapens naar nieuwe westerse leveranties.

(Lees verder onder de tweet)

Ook nu is het wachten: op westerse tanks waarop de bemanning eerst nog getraind wordt. Met het einde van de vrieskou zal ook de ondergrond tijdelijk veranderen in een zompig geheel en wordt oprukken moeilijk. Maar later in de lente zal Kiev een eigen offensief in willen zetten. Met het oog daarop wil Oekraïne nu zo veel mogelijk goedgetrainde soldaten sparen en zo min mogelijk terrein prijsgeven.

“Als we daarvoor een deel van ons grondgebied hebben moeten opgeven, zal de oorlog gewoon iets langer duren”, zegt militair expert Zjdanov. “Een half jaar of een jaar.”