Timmy Simons gaat aan de slag in de Challenger Pro League bij FC Dender: “Ik kijk er enorm naar uit”

“Ik ben zeer blij met de komst van Timmy om onze spelers en sportieve staf door de play-downs te leiden”, aldus Belinda Siahaan, CEO van Dender. “Naast zijn topprestaties als voetballer, ben ik ook onder de indruk van zijn passie, enthousiasme en kennis over moderne coaching. Dit is precies de nieuwe wind die we zoeken om het seizoen met een positief resultaat te beëindigen. De coach begrijpt de visie en ambities van de club, en hij is uitermate capabel om zijn kennis en ervaring op de spelers over te brengen.”

Simons ging na zijn spelerscarrière aan de slag als jeugdcoach bij Club Brugge en assistent- en hoofdcoach bij Zulte-Waregem. Nu volgt dus een tweede opdracht als T1.

“Na de vlotte gesprekken met het management van de club zijn we snel tot een akkoord gekomen. Vanaf morgen gaan we allen volop werken richting de eerstvolgende wedstrijd, dit samen met de steun van de supporters. Ik kijk er enorm naar uit om aan dit avontuur te beginnen, dit in samenwerking met de staf en spelers.“

FC Dender promoveerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Het eindigde de reguliere competitie als tiende met 19 punten en speelt dus in de play-offs tegen de degradatie.

De 46-jarige Simons passeerde in zijn carrière bij Diest, Lommel SK, Club Brugge, de Nederlandse topclub PSV en het Duitse Nürnberg. Hij won onder andere vier Belgische titels, drie Belgische bekers en drie Nederlandse titels. Hij won ook de Gouden Schoen (2002) en speelde 94 keer voor de Rode Duivels.