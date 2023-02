LIVE. Gemeenteraad Genk: “Nieuwe school in Sledderlo”

Genk

Op de agenda staan onder meer het ontslag van Lotte Trippaers (cd&v) als gemeenteraadslid en de aanstelling van Nuzbiye Cifci (cd&v) als haar opvolgster. Ook zullen de raadsleden het hebben over het aangepaste belastingreglement voor ondernemingen en tal van onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de interpellaties zullen Gaby Colebunders (PVDA) en Rina Simons (Vooruit) vragen stellen over bankautomaten in Genk. Chris Janssens (VB) zal het hebben over vuurwerk, het noodfonds voor corona en woningfraude. Cansu Pinarci (cd&v) wil meer weten over de aanpak van de sneeuwval een tijdje geleden en Marleen Vrancken (N-VA) over de nieuwe school in Sledderlo.

Vanavond vanaf 20.00 uur hier live te volgen. (cn)