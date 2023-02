Russische commentatoren kregen bevel om Wagnerbaas Prigozjin niet langer te promoten, maar dat houdt hem niet tegen

“Stop met het promoten van Wagner en Prigozjin.” Dat bevel hebben pro-Kremlin-commentatoren nu “van hogerhand” gekregen. De ster van Jevgeni Prigozjin mag namelijk onder geen beding nog verder rijzen. Maar dat houdt de Wagner-baas voorlopig niet tegen. Al sinds het begin van de invasie schopt hij wild om zich heen, en nu wordt Prigozjin zelfs nog driester. Omdat hij een paar keer publiekelijk in de hoek is gezet.

Sint-Petersburg

Al maanden probeert hij zijn politieke macht uit te breiden in Sint-Petersburg en daarvoor lanceert hij ook ongemeen harde aanvallen op gouverneur Aleksandr Beglov en zijn stad van “parasieten”. Prigozjin eiste diens onmiddellijke ontslag, maar het Kremlin geeft geen krimp. Een andere tirade was gericht tegen Youtube, dat “anti-Russische propaganda maakt”. Maar ook zijn eis om het platform onmiddellijk te verbieden, werd formeel afgewezen. Net zoals zijn wetsvoorstel om straffen tot vijf jaar in te voeren voor iedereen die het aandurft om de ex-gevangenen die in zijn dienst hebben gevochten nog criminelen te noemen.

Prigozjin op archiefbeeld met president Poetin. — © AP

Leger pakt zijn rol over

Met die rekrutering is hij trouwens gestopt, zo deelde hij eind vorige week mee. In werkelijkheid nam het officiële Russische leger het ronselen over, onder “betere voorwaarden”. Prigozjin is daardoor afgesneden van het kanonnenvlees dat hem rond Bachmoet enkele beperkte succesjes opleverde. Bovendien duwt het Russische leger zijn huurlingen daar ook meer en meer weg van het front. Het heeft zelfs Prigozjins tactiek overgenomen. De grote en kwetsbare tactische bataljons zijn vervangen door groepjes van tien tot vijftien man, die begeleid worden door drones. Exact zoals Wagner vecht.

De tijd dat Prigozjin de enige was die huurlingen naar Oekraïne stuurde als hulp om het vuile werk op te knappen, is trouwens ook voorbij. Ook de paramilitairen van de Tsjetsjeense krijgsheer Kadyrov zijn al vanaf dag één in Oekraïne. Net als een privélegertje van een oligarch. En tot slot is er nog Patriot, opgericht door de aartsrivaal van Prigozjin, defensieminister Sjojgoe. Als het Russische leger straks ook nog de rol van Wagner overneemt, is niemand hem nog schatplichtig. En dat wil Prigozjin te allen prijze vermijden. Zondag claimde hij nog dat Wagner de Oekraïense stad Krasna Hora had veroverd en dat zijn troepen de enigen zijn die vechten in de buurt van Bachmoet. Beide mededelingen werden echter meteen ontkend.

Het is een publiek geheim dat Wagner en het Russische leger kat en hond zijn. Prigozjin liet geen kans onbenut om de “incompetentie” van de generaals aan te klagen. Hij reageerde zodanig hard dat de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, publiekelijk verzuchtte dat “Rusland dankzij sommige van onze vrienden eigenlijk geen vijanden nodig heeft”.

Luchtduel

Prigozjin beseft maar al te best dat er aan de poten van zijn stoel wordt gezaagd. In het gevecht om in de aandacht te blijven, steekt hij nu nog een tandje bij. Maandag dook een nieuwe executievideo op van “een deserteur” met een voorhamer. En vorige week liet Prigozjin zich ook al eens filmen in een gevechtsvliegtuig – die naar eigen zeggen terugkeerde na een aanval op Bachmoet– en daagde president Zelenski uit voor een luchtduel. Met als inzet een deel van het Oekraïense grondgebied.

© via REUTERS

In Rusland zelf heeft de Wagner-baas nu zijn pijlen gericht op de nationalistische veteranen. Igor Girkin, een belangrijke nationalistische stem in die kringen en de ex-defensieminister van Donetsk, is zijn favoriete pispaal. Letterlijk zelfs, want hij liet weten dat mocht hij hem tegenkomen, hij “in zijn gezicht zou urineren”.

Igor Girkin — © AP

Vervelend voor Prigozjin is dat zijn strapatsen, die het nochtans goed zouden doen bij de kijkers, zelden of nooit de staatsomroep halen. Hem zo goed als doodzwijgen, is overigens niet de autonome beslissing van de eindredacteur bij de Russische televisie. Wat dan weer wél in het nieuws kwam, was het verhaal dat Prigozjin zich zou hebben laten omkopen. Criminelen die hem genoeg betaalden, zouden enkel op papier naar het front zijn gestuurd en na zes maanden gratie hebben gekregen.

Boeman

Girkin is door Prigozjin overigens niet lukraak gekozen als doelwit. Het is een geste. De nationalist werkt dezer dagen met zijn zware kritiek ook op de zenuwen van Poetin. Het zal de Russische president dus plezieren dat Prigozjin zijn zwaarste geschut net op hem richt. Minder amusant zal hij de uitspraken van vrijdag vinden, waarbij Prigozjin de komende campagne uit de doeken deed en somber was. Het Russische leger zal volgens hem een jaar tot anderhalf jaar nodig hebben om het bevel van Poetin in te vullen en heel Donetsk en Loehansk te veroveren. Het hele oosten en zuiden innemen, zodat Oekraïne in twee stukken gesneden wordt, zal minstens nog drie jaar kosten.

In het interview aan een blogger gaf Prigozjin opmerkelijk genoeg geen spatje kritiek op de legerleiding. “Ik bekritiseer niemand.” Ook ontkende hij dat hij politieke ambities koestert. Iets wat in Moskou wordt betwijfeld, omdat hij aanschurkt tegen Eerlijk Rusland, een “oppositiepartij”. Als waarschuwing aan Poetins machtsbasis dat als hij echt in de hoek wordt gedrongen, hij weleens een politieke factor zou kunnen worden.

Het mag duidelijk zijn: Prigozjin blaast warm en koud. Niemand krijgt hoogte van wat echt zijn doel is. Dat maakt hem stilaan té gevaarlijk. Er is zelfs een theorie die bij de Russische elite de ronde doet. Prigozjin zou een handpop van Poetin zijn. Die hij uitspeelt als boeman. Met de boodschap: wie mij weg wil, riskeert een complete gek de macht te geven.