Hoe zou het nog zijn met… voormalig meesterknecht Ludo Delcroix: “Remco en ons Nathalie: topklasse, alle twee”

En of Ludo Delcroix (72) een gevuld leven achter de rug heeft… Sidekick van de beste renner aller tijden. Deelnemer aan de mooiste schaatswedstrijd ter wereld. Toezichter op het fraaiste natuurgebied van Antwerpen. Vader van een zangfenomeen. En bezieler van een humanitair project in Afrika. “Toen iemand zei dat mijn kont dik was geworden, ben ik opnieuw beginnen fietsen.”