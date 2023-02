Colruyt Group lanceert ‘solidariteitjes’ om kippenboeren te steunen

Geen vrije-uitloopeieren meer in de winkelrekken, maar vanaf nu wel ‘solidariteitjes’. Met dit nieuwe initiatief wil Colruyt Group “pluimveehouders een hart onder de riem steken”. Sinds oktober vorig jaar moeten pluimveehouders in België hun dieren binnenhouden om hen te beschermen tegen de vogelgriep en kunnen zij dus geen vrije-uitloopeieren meer verkopen. Door scharreleieren te verkopen aan de prijs van vrije-uitloopeieren wil Colruyt Group hen helpen dat verlies op te vangen.

Zij leiden namelijk verlies door de ophokplicht die sinds 5 oktober geldt in de strijd tegen de vogelgriep. Afgelopen jaar bereikte de vogelgriep in ons land een recordaantal besmettingen met 29 uitbraken. Pluimveebedrijven moeten daarom sinds oktober hun vogels binnen houden, bijvoorbeeld in een stal of schuur, om te vermijden dat ze in contact zouden komen met besmette wilde vogels.

Doordat vrije-uitloopkippen al meer dan zestien weken binnenzitten, worden ze scharrelkippen en mogen hun eieren niet meer als vrije-uitloopeieren verkocht worden. Maar scharreleieren zijn goedkoper en dus verliezen de getroffen pluimveehouders zo een deel van hun inkomsten. Met de verkoop van de ‘solidariteitjes’ wil de Colruyt Group hen steunen.