Lichaamsdeel van vrouw teruggevonden in stadspark Parijs

In het stadspark Buttes-Chaumont in het negentiende arrondissement van Parijs is maandag een lichaamsdeel van een vrouw aangetroffen. Dat heeft het parket van Parijs bekendgemaakt.

Er is een moordonderzoek geopend en dat is in handen van de anticriminaliteitsbrigade van de Parijse gerechtelijke politie, aldus het parket. Het is nog niet duidelijk wanneer de vrouw overleden is.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaat het om het bekken van een vrouw. Het werd maandagmiddag door gemeenteambtenaren voor parken en tuinen gevonden in een zak in een bosje.

Het volledige park werd afgesloten voor het onderzoek.

Het park Buttes-Chaumont, 25 hectare groot, is aangelegd op oude gipsgroeven en is erg populaire bij wandelaars en joggers.