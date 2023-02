Munitieverbruik van Oekraïne ligt “vele keren hoger” dan de productie van de NAVO-landen, zegt Stoltenberg

De oorlog in Oekraïne verbruikt grote hoeveelheden munitie en put de voorraden van de NAVO-landen uit. “We moeten de productie opvoeren en in onze productiecapaciteiten investeren”, zegt Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van het bondgenootschap, maandag.

Volgens Stoltenberg ligt het verbruik door Oekraïne van munitie “vele keren hoger” dan de huidige productie van de NAVO-landen. “Dit zet onze defensie-industrie onder druk”, zei hij. Als voorbeeld gaf hij de wachttijd voor munitie van grote kalibers, die is opgelopen van 12 tot 28 maanden.

“We moeten meer produceren om genoeg te kunnen leveren aan Oekraïne, maar ook om onze eigen voorraden aan te vullen om in staat te zijn het eigen grondgebied te beschermen”, zei hij.

Het gaat niet om een nieuw probleem. “Vorig jaar zijn we begonnen met het aanpakken van deze kwestie”, zei hij. Zo voerde het bondgenootschap een analyse uit van de voorraden. De NAVO zal ook de doelstellingen voor de munitievoorraden verhogen via het defensieplanningsproces.

Stoltenberg benadrukte dat de uitdaging om over voldoende munitie te beschikken, ook geldt voor Rusland. “Dit is een uitputtingsoorlog, een gevecht van logistiek”, zei hij.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Lenteoffensief gestart

De secretaris-generaal verwelkomde ook dat verschillende lidstaten, zoals de VS en Frankrijk, al nieuwe contracten met de defensie-industrie hebben getekend. “Dat maakt het voor hen mogelijk te investeren in verhoogde productiecapaciteit.”

Stoltenberg sprak de pers toe naar aanleiding van de vergadering van de ministers van Defensie op dinsdag en woensdag op de hoofdzetel van de alliantie in Brussel. Ook vergadert dinsdag de contactgroep voor Oekraïne. Via de contactgroep worden de leveringen van wapens aan de Oekraïense strijdkrachten gecoördineerd.

Volgens de secretaris-generaal is Russisch president Vladimir Poetin in Oekraïne al aan zijn lenteoffensief gestart. Rusland zet daarbij “duizenden en duizenden meer troepen in”, waarbij Moskou een hoog aantal gesneuvelden aanvaardt, “maar druk zet op de Oekraïners”. “Wat Rusland ontbreekt aan kwaliteit, proberen ze te compenseren in kwantiteit”, zei Stoltenberg.

“Voor mij benadrukt dit het belang van timing. Het is hoognodig om Oekraïne van meer wapens te voorzien”, aldus de secretaris-generaal. “Belangrijke capaciteiten zoals munitie, brandstof en reserveonderdelen moeten in Oekraïne raken voor Rusland het initiatief op het slagveld kan grijpen. Snelheid zal levens redden.”